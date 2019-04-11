МИД Эквадора заявил об отсутствии запроса на экстрадицию Ассанжа

В Министерстве иностранных дел Эквадора заявили, что у них нет информации о каких-либо запросах на экстрадицию основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте эквадорского внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что посол Эквадора в Лондоне официально уведомил Ассанжа о решении прекратить предоставление ему дипломатического убежища, после чего основатель WikiLeaks покинул территорию диппредставительства в сопровождении полиции.

«Господин Ассанж должен предстать перед британскими судами, в отношении него нет запроса на экстрадицию, о котором было бы известно эквадорскому государству», — сообщили в ведомстве.

Ранее Скотленд-Ярд подтвердил арест Ассанжа по запросу США.