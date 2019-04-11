Эксперт прокомментировал решение о продлении брексита

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.

«Срок до 31 октября очень лукавый. В таком случае Великобритания должна провести выборы в Европарламент, и тогда она останется полноправным членом ЕС, независимо от того, что об этом говорит. Можно представить, что она проводит выборы, никакого голосования в парламенте по положительному соглашению не происходит, 31 октября проходит, срок увеличивается — и продлевать его можно сколько угодно. А после того, как выборы состоятся, к власти, скорее всего, придут лейбористы, которые просто всё отменят», — сказал эксперт.

По словам Брутера, не приходится говорить о том, что предложение о продлении сроков «соответствует линии Британии на выход из Евросоюза».

«Предложение поддерживается британским руководством только потому, что оно находится в тупике. Несмотря на то что Тереза Мэй говорит, что хочет как можно быстрее выйти из ЕС, она не уточняет, как именно. Премьер-министр может откладывать голосование на сколько угодно, в этом составе парламента она не получит положительного решения по соглашению. Так что время, на которое оно переносится, не имеет никакого значения. Это просто введение в заблуждение собственных избирателей», — считает он.

Ранее Туск сообщил, что до 31 октября у Великобритании есть возможность пересмотреть стратегию брексита.