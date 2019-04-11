Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по желающим поставить КНДР на колени

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи заявил о готовности нанести удар по тем странам, которые стремятся с помощью санкций поставить КНДР на колени.
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по желающим поставить КНДР на колени
  • Reuters

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что может поставить нас на колени санкциями», — цитирует северокорейского лидера «Рёнхап».

Ким Чен Ын отметил правильность выбранного курса правительства, при котором национальная экономика должна стать независимой и опираться только на собственные технологии и ресурсы.

Такой подход, по его мнению, станет «фундаментом для развития социализма» и сможет «определить будущее революции».

Ранее глава Госдепартамента Соединённых Штатов Майк Помпео заявил о возможной встрече лидеров США и КНДР в скором времени.

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