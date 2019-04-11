Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Короткая ссылка
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.

Как сообщает CNN, Пелоси заявила, комментирую слова Барра, что он «слетел с катушек».

«Он является генеральным прокурором США, а не генеральным прокурором Дональда Трампа», — добавила спикер.

Ранее на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос считает ли он, что за предвыборной кампанией Трампа шла слежка, Барр заявил, что «шпионаж действительно имел место».

Ранее Трамп назвал незаконным расследование, которое велось против него командой спецпрокурора Роберта Мюллера на предмет «сговора с Россией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить