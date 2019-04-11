Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.

Как сообщает CNN, Пелоси заявила, комментирую слова Барра, что он «слетел с катушек».

«Он является генеральным прокурором США, а не генеральным прокурором Дональда Трампа», — добавила спикер.

Ранее на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос считает ли он, что за предвыборной кампанией Трампа шла слежка, Барр заявил, что «шпионаж действительно имел место».

Ранее Трамп назвал незаконным расследование, которое велось против него командой спецпрокурора Роберта Мюллера на предмет «сговора с Россией».