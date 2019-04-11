Куба отреагировала на обещание США принять меры против страны из-за Венесуэлы

Глава МИД Кубы Бруно Родригес в своём микроблоге Twitter отреагировал на заявление вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса о том, что США намерены объявить о дополнительных мерах по привлечению Кубы к ответственности за её «пагубное влияние» в Венесуэле.

«Отвечаю вице-президенту Пенсу, используя слова, сказанные генералом армии Раулем Кастро: «Мы никогда не оставим нашей обязанности действовать солидарно с Венесуэлой. Мы не отступим ни от одного из наших принципов и отрицаем любую форму шантажа», — написал Родригес.

Как ранее сообщалось на сайте Белого дома, Пенс в ходе выступления на специальной сессии Совета Безопасности ООН по кризису в Венесуэле заявил, что «Соединённые Штаты объявят о дополнительных мерах по привлечению Кубы к ответственности за её пагубное влияние в Венесуэле».

6 апреля председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал «имперским высокомерием» новые санкции США против Венесуэлы.