Макрон сожалеет о грядущем брексите

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением Великобритании покинуть Европейский союз, однако призвал завершить реализацию брексита спустя два года его обсуждений.
Макрон сожалеет о грядущем брексите
  • © Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Британцы решили покинуть Европейский союз. Я сожалею об этом выборе, это не то, за что я выступал, но мы не можем оспаривать это решение, возвращаться к нему или делать всё, чтобы помешать ему», — написал Макрон в Twitter.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с Эммануэлем Макроном вопрос отсрочки брексита. Также данную проблему она подняла в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить