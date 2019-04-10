Макрон сожалеет о грядущем брексите

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением Великобритании покинуть Европейский союз, однако призвал завершить реализацию брексита спустя два года его обсуждений.

«Британцы решили покинуть Европейский союз. Я сожалею об этом выборе, это не то, за что я выступал, но мы не можем оспаривать это решение, возвращаться к нему или делать всё, чтобы помешать ему», — написал Макрон в Twitter.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с Эммануэлем Макроном вопрос отсрочки брексита. Также данную проблему она подняла в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.