Макрон сожалеет о грядущем брексите
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«Британцы решили покинуть Европейский союз. Я сожалею об этом выборе, это не то, за что я выступал, но мы не можем оспаривать это решение, возвращаться к нему или делать всё, чтобы помешать ему», — написал Макрон в Twitter.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с Эммануэлем Макроном вопрос отсрочки брексита. Также данную проблему она подняла в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.