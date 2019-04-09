Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита

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Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос отсрочки брексита. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита
  • Reuters

«В преддверии завтрашнего заседания Совета ЕС лидеры обсудили просьбу Великобритании о продлении срока действия ст. 50 до 30 июня с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее», — сообщается в тексте.

Отмечается, что Мэй рассказала о шагах, которые предпринимает правительство для успешного завершения процесса брексита, и сообщила Меркель о дискуссиях с оппозицией.

«Лидеры согласились с важностью обеспечения упорядоченного выхода Великобритании из Европейского союза», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Йемене и Ливии.

Ранее сообщалось, что Мэй намерена убедить Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.

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