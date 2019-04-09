Мэй намерена убедить Меркель и Макрона поддержать отсрочку брексита

Британский премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, во время встречи с европейскими лидерами Мэй попытается согласовать новую дату выхода королевства из ЕС, несмотря на рекомендации главы Европейского совета Дональда Туска перенести брексит на март 2020 года.

При этом телеканал отмечает, что французский лидер может наложить вето на продление срока реализации выхода Британии из блока, если её план не покажется ему заслуживающим доверия.

Ранее законопроект об отсрочке брексита получил королевскую санкцию.

Также обе палаты британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство продлить отсрочку брексита, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских депутатов по брекситу.