Мэй обсудила с Макроном отсрочку брексита

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Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос отсрочки брексита. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Мэй обсудила с Макроном отсрочку брексита
  • Reuters

«Лидеры обсудили просьбу Великобритании о продлении срока действия статьи 50 до 30 июня с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее», — сообщается в тексте.

Они также обсудили предстоящие европейские парламентские выборы.

Мэй заявила, что «правительство очень усердно работает, чтобы избежать необходимости участия Великобритании».

Ранее Мэй обсудила вопрос отсрочки брексита с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.

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