Мэй обсудила с Макроном отсрочку брексита
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«Лидеры обсудили просьбу Великобритании о продлении срока действия статьи 50 до 30 июня с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее», — сообщается в тексте.
Они также обсудили предстоящие европейские парламентские выборы.
Мэй заявила, что «правительство очень усердно работает, чтобы избежать необходимости участия Великобритании».
Ранее Мэй обсудила вопрос отсрочки брексита с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.