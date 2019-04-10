В Арктическом экономическом совете объяснили интерес Азии к Арктике

Председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте рассказал RT о причинах заинтересованности стран Азии во взаимодействии с другими государствами в Арктическом регионе.

«Интерес Азии в Арктическом регионе возрос за последние пять лет, если взглянуть на Китай или Южную Корею, Японию, даже Сингапур и Индию. Я думаю, что мы просто не можем забывать о проблеме климата. Всё потому, что изменение климата, которое оказывает влияние на Арктику, также вызывает и реакцию в виде муссонов или засухи и так далее... Это одна из причин интереса Азии», — пояснил он.

Кроме того, Ваурасте отметил ресурсный потенциал Арктики, который также является причиной заинтересованности стран в регионе.

Лауреат Нобелевской премии мира, профессор Университета Тушии Риккардо Валентини рассказал о важности международного взаимодействия для сохранения экологии Арктики.

По его словам, ежедневные загрязнения во всём мире, в частности выбросы пластика, оказывают влияние на ситуацию.