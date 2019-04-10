Лауреат премии мира рассказал о важности сохранения экологии Арктики

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Лауреат Нобелевской премии мира, профессор Университета Тушии Риккардо Валентини рассказал о важности международного взаимодействия для сохранения экологии Арктики.
Лауреат премии мира рассказал о важности сохранения экологии Арктики
  • © Илья Тимин
  • РИА Новости

«Я думаю, что это принципиально важно, и, как я уже говорил, международное взаимодействие важно не только для стран, заинтересованных в Арктике, но и для других. Всё, что мы делаем по всему миру, в конечном итоге влияет на Северный Ледовитый океан», — сказал он в разговоре с RT.

По словам Валентини, ежедневные загрязнения, в частности выбросы пластика, оказывают влияние на ситуацию.

Он добавил, что использование Арктического региона в качестве зоны торговых путей не должно расходиться с попытками улучшить условия в Арктике, а данная проблема требует постоянного продвижения в технологиях.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума рассказал, что «генеральная уборка» в Арктике идёт с 2012 года.

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