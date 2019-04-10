В Совфеде оценили слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.

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РИА Новости

«Сравнение данного вопроса с решением общенародного крымского референдума 2014 года некорректно и исторически не обосновано», — сказала Ковитиди. По её словам, решение президента США Дональда Трампа признать Голаны территорией Израиля заметно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее Помпео призвал не сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал заявление Помпео.