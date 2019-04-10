В Совфеде оценили слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.
В Совфеде оценили слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Сравнение данного вопроса с решением общенародного крымского референдума 2014 года некорректно и исторически не обосновано», — сказала Ковитиди.

По её словам, решение президента США Дональда Трампа признать Голаны территорией Израиля заметно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Помпео призвал не сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал заявление Помпео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить