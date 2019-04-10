Эксперт прокомментировал заявление Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Военный политолог заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с газетой «Известия» оценил заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.

По словам Кошкина, в обоих случаях Помпео неверно трактует события.

«Во-первых, там была шестидневная война в 1967 году. И по результатам той шестидневной войны они захватили эту часть Голанских высот. Помпео говорит в целом, что Израиль обороняется, но на самом деле это результат боевых действий», — пояснил эксперт.

По его мнению, ситуацию с Крымом нельзя сравнивать с Голанами, но по другой причине. Как пояснил Кошкин, когда не было никакой государственности, люди не захотели в этом участвовать и проголосовали.

«И до сегодняшнего дня они придерживаются этой точки зрения», — добавил он.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН назвал заявления Помпео «простыми двойными стандартами США».

«Это типичный американский подход, связанный с навязыванием политики силы», — отметил он.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление Помпео.