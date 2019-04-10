WSJ: Boeing не получил в марте ни одного заказа на самолёты семейства 737

Американская компания Boeing не получила в марте ни одного заказа на покупку самолётов семейства 737, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в марте компания поставила заказчикам лишь 11 самолётов модели 737 MAX. Эта цифра вдове ниже темпов продаж в предыдущие два месяца текущего года.

Как пишет газета, в феврале Boeing выполнила 27 заказов на самолёты данной модели, а в январе — 24.

Ранее стало известно, что компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.