WSJ: Boeing не получил в марте ни одного заказа на самолёты семейства 737
По данным издания, в марте компания поставила заказчикам лишь 11 самолётов модели 737 MAX. Эта цифра вдове ниже темпов продаж в предыдущие два месяца текущего года.
Как пишет газета, в феврале Boeing выполнила 27 заказов на самолёты данной модели, а в январе — 24.
Ранее стало известно, что компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.