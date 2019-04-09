В Совфеде оценили заявление США об эффективности санкций против России

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Людмила Минасова
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT заявление министра финансов США Стивена Мнучина об успешности санкций против России и о намерении продолжать их применение.
В Совфеде оценили заявление США об эффективности санкций против России
  • Reuters

«Пусть между собой разберутся, поскольку совсем недавно я слышал от американских сенаторов совсем другое заявление — об «усталости» от санкций, о том, что они не дают нужного результата»,— констатировал сенатор.

Морозов отметил, что судить об успешности антироссийских санкций должна сама Россия.

«От того, что нам объявляют санкции, мы не поменяем курс. Мы уже пять лет живём в условиях санкций, и наша экономика, особенно отдельные её сектора, уже стала к ним адаптироваться», — заявил он.

Парламентарий также добавил, что санкции не оказывают влияния на внешнюю политику России.

«Что-то со зрением у министра, нужно фокус поправить. Где он углядел изменения в нашей внешней политике в связи с санкциями, мне трудно сказать, скорее это такие политические сны», — заключил Морозов.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит применять ограничения в отношении Москвы.

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