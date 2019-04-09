В ФРГ подтвердили гибель совладелицы S7 Филёвой при крушении самолёта

В прокуратуре Дармштадта сообщили, что анализ ДНК тел жертв авиакатастрофы в Германии завершён, гибель совладелицы авиакомпании S7 Наталии Филёвой подтверждена. Об этом информирует РИА Новости.

«Экспертиза ДНК завершена, подтверждается информация, распространённая ранее авиакомпанией, что одна из погибших — госпожа Филёва, также опознаны тела двух мужчин», — сообщил представитель прокуратуры.

Ранее немецкая прокуратура заявила, что гибель людей в авиакатастрофе наступила при крушении самолёта, а не при «воздействии третьей стороны».

31 марта в S7 Airlines сообщили, что в результате авиапроисшествия погибла акционер авиакомпании Наталия Филёва.