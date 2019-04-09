В МИД Словении обвинили Хорватию во вмешательстве

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Словения отозвала своего посла в Хорватии Смильяну Кнез из-за действий хорватской разведки, которая, предположительно, пыталась оказать давление на словенские СМИ. Также в словенский МИД был вызван хорватский посол Борис Григич.
В МИД Словении обвинили Хорватию во вмешательстве
  • Reuters

«В последние дни мы наблюдаем за публичным раскрытием информации о недопустимой деятельности спецслужб Хорватии, направленной против соседних стран, включая Словению. Вмешательство зарубежных стран и попытки оказания давления на редакционную политику словенских СМИ недопустимы в демократической Европе», — говорится в заявлении словенского МИД.

Отмечается, что в словенский МИД был вызван на беседу глава хорватского диппредставительства в Любляне Борис Григич.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерёг от вмешательства в парламентские выборы, которые должны пройти в стране осенью этого года.

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