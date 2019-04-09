Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.

Он начал с того, что поблагодарил президента России Владимира Путина и российское правительство за то, что они вновь собрали всех в Санкт-Петербурге.

«Это потрясающей красоты город на Балтийском море. Это город очень большого исторического значения для шведско-российских отношений», — сказал он.

Как отметил Лёвен, город «напоминает о мирных и не столь мирных временах в длительной общей истории».

«Я процитирую великого Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу», — сказал премьер Швеции.

Ранее президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, выступая на пленарном заседании форума, обратился к залу на русском языке, отметив, что «нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба».

RT ведёт прямую трансляцию.