Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина

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Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.
Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина
  • РИА Новости

Он начал с того, что поблагодарил президента России Владимира Путина и российское правительство за то, что они вновь собрали всех в Санкт-Петербурге.

«Это потрясающей красоты город на Балтийском море. Это город очень большого исторического значения для шведско-российских отношений», — сказал он.

Как отметил Лёвен, город «напоминает о мирных и не столь мирных временах в длительной общей истории».

«Я процитирую великого Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу», — сказал премьер Швеции.

Ранее президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, выступая на пленарном заседании форума, обратился к залу на русском языке, отметив, что «нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба». 

RT ведёт прямую трансляцию.

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