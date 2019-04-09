Депутат из Эстонии возмутился числом прибывающих в страну иностранных рабочих

Депутат из Эстонии, член националистической Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме в ходе интервью Ärieht выразил возмущение в связи с ростом числа прибывающих в страну иностранных рабочих, в том числе с Украины.

«Если мы ничего не предпримем, то как нация окажемся в меньшинстве на собственной родине уже через несколько лет», — цитирует его Delfi.

При этом Хельме уточнил, что большинство трудовых мигрантов являются русскоязычными гражданами, приезжающими из восточной части Украины.

Как отмечает РИА Новости, по данным МВД страны, в 2018 году более 20 тыс. иностранцев получили разрешение на работу в Эстонии, большинство из них — украинцы (около 80%).

В октябре 2018 года сообщалось, что в Эстонии число украинцев, получивших разрешение на краткосрочную работу и срочный вид на жительство, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом и в десять раз, если сравнивать с 2014 годом.