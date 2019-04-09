В ЕС заявили, что Китай пользуется положением Европы в условиях брексита
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По словам Эттингера, китайские власти стремительно заполняют пробелы, которые не в состоянии покрыть занятая своими проблемами Европа. Политик привёл в пример развитие Китаем технологии 5G и искусственного интеллекта.
«Этим мы делаем других сильнее, а наибольшую выгоду получает Китай», — цитирует политика Ино ТВ.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.