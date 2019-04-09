Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40

Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере 140 центов. Об этом свидетельствует доклад Комиссии по ценным бумагам и биржам.

«Г-н Дорси решил отказаться от какой-либо компенсации за 2018 год, кроме базового оклада в размере $1,40», — говорится в документе.

Как отмечается, соответствующее решение глава Twitter принял в знак «приверженности и веры в долгосрочный потенциал» компании.

Кроме того, Дорси отказался от компенсаций за 2015, 2016 и 2017 годы, говорится в отчёте.

В декабре 2018 года глава компании Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes. Его состояние в 2018 году уменьшилось на $18,7 млрд.