Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контракта по С-400

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом реализацию контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400.

«Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере, в частности, реализацию контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — сказал Путин по итогам переговоров.

По его словам, речь шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества.

Ранее российский лидер отметил, что завершение контракта по ЗРК является приоритетом для Москвы и Анкары.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что очередная встреча Путина и Эрдогана — очень хороший и добрый знак.