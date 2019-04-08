Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контракта по С-400
- Reuters
«Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере, в частности, реализацию контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — сказал Путин по итогам переговоров.
По его словам, речь шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества.
Ранее российский лидер отметил, что завершение контракта по ЗРК является приоритетом для Москвы и Анкары.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что очередная встреча Путина и Эрдогана — очень хороший и добрый знак.