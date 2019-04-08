Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контракта по С-400

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом реализацию контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400.
Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контракта по С-400
  • Reuters

«Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере, в частности, реализацию контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — сказал Путин по итогам переговоров.

По его словам, речь шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества.

Ранее российский лидер отметил, что завершение контракта по ЗРК является приоритетом для Москвы и Анкары.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что очередная встреча Путина и Эрдогана — очень хороший и добрый знак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить