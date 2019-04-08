Делегация Госдумы посетит КНДР 11—16 апреля

Делегация Государственной думы посетит Северную Корею 11—16 апреля. Соответствующее решение было принято на заседании совета Думы,

«Проголосовали (за командирование делегации Госдумы в КНДР. — RT)», — цитирует РИА Новости главу думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.

Как отмечает агентство, делегация из четырёх депутатов отправится в Пхеньян «для участия в мероприятиях, посвящённых 70-летию заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР».

Ранее стало известно, что глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Северную Корею встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

14 марта замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.