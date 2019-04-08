Эксперт оценил заявление об «усталости» от санкций в конгрессе США

Член-корреспондент Академии военных наук политолог-американист Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT публикации о том, что в конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в выборы.

Эксперт отметил, что сенатор Марко Рубио, который выразил эту мысль, имеет достаточно большой авторитет в партии.

«Марко Рубио заявляет о необходимости перемен, и он озвучил тот тренд, который существует уже минимум полгода», — подчеркнул эксперт.

По мнению Судакова, американцев больше интересуют внутренние проблемы страны.

«Рядовому американцу интересна система внутреннего развития Америки, экономика, количество рабочих мест — всё то, что ограничивается его бытом и его концепцией хорошей жизни. Постоянное создание образа врага из России не приводит к качественному улучшению жизни рядового американца», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора Марко Рубио, который является одним из авторов законопроекта о санкциях против России, сообщило, что в конгрессе наблюдается «небольшая усталость» от таких инициатив.