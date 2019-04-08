Косачёв прокомментировал заявление Рубио об «усталости» в конгрессе США от санкций

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал слова американского сенатора Марко Рубио об «усталости» конгресса от инициатив, предполагающих введение новых антироссийских санкций за «вмешательство» в президентскую кампанию США в 2016 году.

Сенатор отметил, что не стал бы трактовать заявление американского коллеги как готовность Вашингтона отказаться от подобной политики в отношении Москвы.

«Во-первых, сам Рубио, известный своими ярко выраженными антипатиями к России, вряд ли устал от своего любимого занятия последних лет. Во-вторых, он говорит скорее с досадой, и его вывод — нужно «привлечь больше людей», то есть не прекращать санкции, а лучше агитировать за них», — пояснил Косачёв.

При этом он добавил, что общая усталость от таких мер, «конечно же, налицо», однако в ближайшее время каких-либо изменений по данному направлению не предвидится.

«В целом улучшения в головах американских сенаторов не жду, но сам факт, что хотя бы стали замечать очевидное, уже отраден», — заключил сенатор.

Ранее Рубио, который является одним из авторов законопроекта о санкциях против России, заявил, что в конгрессе Соединённых Штатов наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предполагающих введение новых ограничений против Москвы за «вмешательство» в американские выборы.