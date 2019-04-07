В Ливии сообщили, что стороны конфликта не соблюли двухчасовое перемирие
«Стороны конфликта не стали придерживаться гуманитарной паузы, которую запросила ООН», — заявил он РИА Новости.
Ранее миссия Организации Объединённых Наций в Ливии потребовала двухчасового перемирия между сторонами конфликта в стране, чтобы обеспечить эвакуацию пострадавших.
Как сообщалось, в результате столкновений в Ливии погибли более 20 человек.
4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.
По некоторым данным, подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.