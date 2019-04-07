В Ливии сообщили, что стороны конфликта не соблюли двухчасовое перемирие

Стороны конфликта в Ливии не стали придерживаться гуманитарной паузы, во время которой миссия ООН планировала обеспечить эвакуацию пострадавших. Об этом сказал официальный представитель скорой помощи Триполи Усама Али.

«Стороны конфликта не стали придерживаться гуманитарной паузы, которую запросила ООН», — заявил он РИА Новости. Ранее миссия Организации Объединённых Наций в Ливии потребовала двухчасового перемирия между сторонами конфликта в стране, чтобы обеспечить эвакуацию пострадавших. Как сообщалось, в результате столкновений в Ливии погибли более 20 человек. 4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи. По некоторым данным, подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.