Эксперт оценил намерение Польши получить от ФРГ $900 млрд в качестве репараций

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT заявление депутата польского сейма, члена парламентской группы по оценке суммы компенсаций Януша Шевчака о том, что Германия должна выплатить Польше не менее $900 млрд в качестве репараций.
Эксперт оценил намерение Польши получить от ФРГ $900 млрд в качестве репараций
  • © Reuters

«Подобные заявления последнее время делаются всё чаще. Причём разговоры о компенсациях происходят сразу в нескольких странах. Но Польша интересна тем, что, во-первых, там сейчас у власти находятся политики с радикальными взглядами. Подобные высказывания свидетельствуют о том, что европейская интеграция, идеи общих ценностей и сотрудничество сейчас находятся в очень большом кризисе. Раз уж поляки вошли в Евросоюз, значит, у них не было претензий к ведущей стране ЕС», — сказал он.

По словам эксперта, подобные высказывания польской стороны можно объяснить экономическими проблемами и кризисом внутри страны.

«Вместо того чтобы развивать собственную страну совместно с партнёрами по ЕС, Польша начинает искать внешние источники получения доходов. Сейчас политика Варшавы неразумна и вызвана сиюминутными интересами», — считает Почта.

Ранее депутат польского сейма заявил, что Германия должна выплатить Польше не менее $900 млрд в качестве репараций.

По его мнению, тот факт, что Варшава в последние 30 лет игнорирует тему компенсации за ущерб во Второй мировой войне, является «позором».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить