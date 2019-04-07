Эксперт оценил намерение Польши получить от ФРГ $900 млрд в качестве репараций

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT заявление депутата польского сейма, члена парламентской группы по оценке суммы компенсаций Януша Шевчака о том, что Германия должна выплатить Польше не менее $900 млрд в качестве репараций.

«Подобные заявления последнее время делаются всё чаще. Причём разговоры о компенсациях происходят сразу в нескольких странах. Но Польша интересна тем, что, во-первых, там сейчас у власти находятся политики с радикальными взглядами. Подобные высказывания свидетельствуют о том, что европейская интеграция, идеи общих ценностей и сотрудничество сейчас находятся в очень большом кризисе. Раз уж поляки вошли в Евросоюз, значит, у них не было претензий к ведущей стране ЕС», — сказал он.

По словам эксперта, подобные высказывания польской стороны можно объяснить экономическими проблемами и кризисом внутри страны.

«Вместо того чтобы развивать собственную страну совместно с партнёрами по ЕС, Польша начинает искать внешние источники получения доходов. Сейчас политика Варшавы неразумна и вызвана сиюминутными интересами», — считает Почта.

Ранее депутат польского сейма заявил, что Германия должна выплатить Польше не менее $900 млрд в качестве репараций.

По его мнению, тот факт, что Варшава в последние 30 лет игнорирует тему компенсации за ущерб во Второй мировой войне, является «позором».