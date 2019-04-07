Польша намерена получить от ФРГ $900 млрд в качестве репараций

Депутат польского сейма, член парламентской группы по оценке суммы компенсаций Януш Шевчак в интервью WPolityce заявил, что Германия должна выплатить Польше не менее $900 млрд в качестве репараций.

«До тех пор пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идёт о сумме не менее чем 900 млрд долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идёт о нападках на польское правительство», — сказал Шевчак.

По его мнению, тот факт, что Варшава в последние 30 лет игнорирует тему компенсации за ущерб во Второй мировой войне, является «позором».

Депутат добавил, что Германии необходимо подготовить «достойные финансовые средства», чтобы выплатить репарации.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что уже выплатили Польше достаточно крупные репарации, поэтому нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от репараций в 1953 году.

В октябре 2018 года официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что позиция властей страны по вопросу выплаты репараций польской стороне остаётся прежней.