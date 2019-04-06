Эксперт оценил заявление Трюдо о вмешательстве в выборы в Канаде

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Анна Лушникова
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в разговоре с RT заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который предостерёг от вмешательства в парламентские выборы, предстоящие осенью этого года.
Эксперт оценил заявление Трюдо о вмешательстве в выборы в Канаде
  • Reuters

«Объявлять о подобных вещах становится модным. Это уже некий обязательный пункт для стран — сателлитов США. Но в некоторых случаях подобные высказывания похожи на паранойю, которую нужно лечить. Например, британский премьер довольно часто уходит в какую-то зону непознанного и делает заявления, которые, мягко говоря, далеки от реальности. Ощущение, что они живут в каком-то собственном мире», — сказал Мухин.

По словам эксперта, подобного рода заявления можно назвать «когнитивным диссонансом, оторванным от реальности».

«К сожалению, канадский премьер тоже присоединяется к другим в том политическом зазеркалье, где Россия, которую регулярно уличают в слабой экономике, угрожает «великому и ужасному» НАТО», — считает эксперт.

Ранее Трюдо сообщил, что последние несколько лет наблюдается «рост вмешательства или влияния иностранных игроков на демократические процессы, а страны, такие как Россия, стоят за многими кампаниями, социальными медиа».

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