«Жёлтые жилеты» развернули плакат с благодарностью RT

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На акции «жёлтых жилетов» в Париже развернули плакат с благодарностью телеканалу RT за беспристрастное освещение протестов во Франции.
«Жёлтые жилеты» развернули плакат с благодарностью RT
  • © Ruptly

«Спасибо, RT France, беспристрастное СМИ», — гласит надпись на плакате.

В прошлый раз протестующие скандировали «Merci RT!» и называли французские СМИ «информационными петрушками».

Во Франции в субботу, 6 апреля, проходит очередная, 21-я по счёту акция, организованная движением «Жёлтые жилеты».

По всей Франции мобилизованы почти 63 тыс. сотрудников правоохранительных органов, из них 2 тыс. — в столице.

RT ведёт прямую трансляцию акции.

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