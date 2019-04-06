«Жёлтые жилеты» развернули плакат с благодарностью RT
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«Спасибо, RT France, беспристрастное СМИ», — гласит надпись на плакате.
В прошлый раз протестующие скандировали «Merci RT!» и называли французские СМИ «информационными петрушками».
Во Франции в субботу, 6 апреля, проходит очередная, 21-я по счёту акция, организованная движением «Жёлтые жилеты».
По всей Франции мобилизованы почти 63 тыс. сотрудников правоохранительных органов, из них 2 тыс. — в столице.
RT ведёт прямую трансляцию акции.