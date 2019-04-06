Во Франции проходит очередная акция «жёлтых жилетов»
- Reuters
De nombreux #GiletsJaunes sont rassemblés place de la République à Paris où un cortège doit quitter les lieux à 13h pour prendre la direction de la Défense#ActeXXIhttps://t.co/Bc7EPXWp4zpic.twitter.com/bZswUk0d11— BFMTV (@BFMTV) 6 апреля 2019 г.
Отмечается, что по всей Франции мобилизованы почти 63 тыс. сотрудников правоохранительных органов, из них 2 тыс. — в столице.
RT ведёт прямую трансляцию протестного мероприятия.
В марте стало известно, что сенат (верхняя палата парламента) Франции принял во втором, окончательном чтении законопроект, который в том числе расширяет полномочия властей страны по противодействию хулиганам и вандалам.
Документ вступит в силу после одобрения Конституционным советом и подписания президентом, однако он уже вызвал волну возмущения.