Во Франции проходит очередная акция «жёлтых жилетов»

Во Франции в субботу, 6 апреля, проходит очередная, 21-я по счёту акция, организованная движением «Жёлтые жилеты», передаёт BFMTV.

De nombreux #GiletsJaunes sont rassemblés place de la République à Paris où un cortège doit quitter les lieux à 13h pour prendre la direction de la Défense#ActeXXIhttps://t.co/Bc7EPXWp4zpic.twitter.com/bZswUk0d11 — BFMTV (@BFMTV) 6 апреля 2019 г.

Отмечается, что по всей Франции мобилизованы почти 63 тыс. сотрудников правоохранительных органов, из них 2 тыс. — в столице.

RT ведёт прямую трансляцию протестного мероприятия.

В марте стало известно, что сенат (верхняя палата парламента) Франции принял во втором, окончательном чтении законопроект, который в том числе расширяет полномочия властей страны по противодействию хулиганам и вандалам.

Документ вступит в силу после одобрения Конституционным советом и подписания президентом, однако он уже вызвал волну возмущения.