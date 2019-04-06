Во Франции проходит очередная акция «жёлтых жилетов»

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Во Франции в субботу, 6 апреля, проходит очередная, 21-я по счёту акция, организованная движением «Жёлтые жилеты», передаёт BFMTV.
Во Франции проходит очередная акция «жёлтых жилетов»
  • Reuters

Отмечается, что по всей Франции мобилизованы почти 63 тыс. сотрудников правоохранительных органов, из них 2 тыс. — в столице.

RT ведёт прямую трансляцию протестного мероприятия.

В марте стало известно, что сенат (верхняя палата парламента) Франции принял во втором, окончательном чтении законопроект, который в том числе расширяет полномочия властей страны по противодействию хулиганам и вандалам.

Документ вступит в силу после одобрения Конституционным советом и подписания президентом, однако он уже вызвал волну возмущения.

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