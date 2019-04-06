Акт XXI: «жёлтые жилеты» вышли на акции протеста во Франции

«Жёлтые жилеты» вышли на митинги в городах по всей Франции. В субботу, 6 апреля, сторонники движения протестуют в 21-й раз. В Париже заявлены как минимум две акции, одна из которых пройдёт под лозунгом «За социальную, налоговую и экологическую справедливость». Как и в две предыдущие субботы, протестующим нельзя собираться на Елисейских Полях, а также рядом с Елисейским и Бурбонским дворцами. По всей Франции мобилизованы почти 63 тыс. сотрудников полиции, из них 2 тыс. — в Париже. RT ведёт прямую трансляцию.