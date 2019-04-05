В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин

В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.

Об этом сообщает El Mundo.

По данным издания, одна пострадавшая получила серьёзные травмы, а 34 отделались лёгкими повреждениями.

Отмечается, что причиной массового ДТП стал обрушившийся на регион снегопад, вызвавший на дороге гололедицу.

На месте происшествия работаю бригады медиков, а также снегоуборочные машины.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли и 25 пострадали в результате аварии в испанской провинции Астурия с участием автобуса.