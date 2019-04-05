В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин
- Reuters
Об этом сообщает El Mundo.
По данным издания, одна пострадавшая получила серьёзные травмы, а 34 отделались лёгкими повреждениями.
Отмечается, что причиной массового ДТП стал обрушившийся на регион снегопад, вызвавший на дороге гололедицу.
На месте происшествия работаю бригады медиков, а также снегоуборочные машины.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли и 25 пострадали в результате аварии в испанской провинции Астурия с участием автобуса.