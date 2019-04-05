В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие

Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, любой призыв в пользу разоружения «заслуживает внимания и высокой оценки».

«Очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями, а был бы конвертирован в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведённые по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в подобном виде такое предложение пока не поступало.

Ранее Трамп в Белом доме заявил, что Соединённым Штатам, России и КНР стоит договориться и меньше тратить на вооружение.

Как подчёркивали в МИД России, Москва готова к диалогу со всеми для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.