Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене

На одной из улиц нидерландского Эйндховена произошла стрельба. Как сообщает Hartvannederland.nl, один человек получил серьёзное ранение. Район, где случился инцидент, оцеплен полицией.

Reuters

В настоящее время ведётся поиск стрелка, в том числе с воздуха. Er wordt in de omgeving volop gezocht naar de dader(s). @DePolitieheli kijkt mee vanuit de lucht. — Politie Oost-Brabant (@politieob) 5 апреля 2019 г. Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом на улицы города выведены усиленные отряды полиции. В начале апреля сообщалось, что на одной из улиц в нидерландском Зейсте (провинция Утрехт) обнаружено взрывное устройство.