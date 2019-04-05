Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене

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На одной из улиц нидерландского Эйндховена произошла стрельба. Как сообщает Hartvannederland.nl, один человек получил серьёзное ранение. Район, где случился инцидент, оцеплен полицией.
Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене
  • Reuters

В настоящее время ведётся поиск стрелка, в том числе с воздуха.

Причины происшествия выясняются.

В связи с инцидентом на улицы города выведены усиленные отряды полиции.

В начале апреля сообщалось, что на одной из улиц в нидерландском Зейсте (провинция Утрехт) обнаружено взрывное устройство.

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