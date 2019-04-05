Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене
- Reuters
В настоящее время ведётся поиск стрелка, в том числе с воздуха.
Er wordt in de omgeving volop gezocht naar de dader(s). @DePolitieheli kijkt mee vanuit de lucht.— Politie Oost-Brabant (@politieob) 5 апреля 2019 г.
Причины происшествия выясняются.
В связи с инцидентом на улицы города выведены усиленные отряды полиции.
В начале апреля сообщалось, что на одной из улиц в нидерландском Зейсте (провинция Утрехт) обнаружено взрывное устройство.