Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал вину
- Reuters
Отмечается, что мотивы нападения ещё устанавливаются.
Также сообщается, что суд продлил на две недели срок ареста подозреваемого — 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша.
«Подозрения достаточно сильны, чтобы задержать мужчину на более длительный срок», — приводится заявление суда.
Ранее сообщалось о задержании нового подозреваемого по делу о стрельбе в Утрехте.
В результате стрельбы в трамвае в Утрехте погибли три человека, ещё пятеро были госпитализированы.