Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал вину

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Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе в трамвае в нидерландском городе Утрехт, признал свою вину. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на прокуратуру.
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал вину
  • Reuters

Отмечается, что мотивы нападения ещё устанавливаются. 

Также сообщается, что суд продлил на две недели срок ареста подозреваемого — 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша. 

«Подозрения достаточно сильны, чтобы задержать мужчину на более длительный срок», — приводится заявление суда.

Ранее сообщалось о задержании нового подозреваемого по делу о стрельбе в Утрехте.

В результате стрельбы в трамвае в Утрехте погибли три человека, ещё пятеро были госпитализированы.

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