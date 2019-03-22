Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе в трамвае в нидерландском городе Утрехт, признал свою вину. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на прокуратуру.

Reuters

Отмечается, что мотивы нападения ещё устанавливаются. Также сообщается, что суд продлил на две недели срок ареста подозреваемого — 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша. «Подозрения достаточно сильны, чтобы задержать мужчину на более длительный срок», — приводится заявление суда. Ранее сообщалось о задержании нового подозреваемого по делу о стрельбе в Утрехте. В результате стрельбы в трамвае в Утрехте погибли три человека, ещё пятеро были госпитализированы.