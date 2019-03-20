В Нидерландах задержали нового подозреваемого в стрельбе в Утрехте

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Полиция Нидерландов проинформировала о задержании ещё одного подозреваемого в причастности к стрельбе в трамвае в Утрехте. Об этом информирует агентство Associated Press.

По данным агентства, 40-летнего подозреваемого задержали во вторник, 19 марта.

«Мужчина подозревается в причастности к стрельбе. Его роль в происшествии расследуется», — приводится заявление полиции.

Отмечается, что двое других задержанных по подозрению в стрельбе мужчин освобождены из-под стражи, подозрения с них сняты.

Ранее стало известно, что полиция задержала двоих подозреваемых в связи со стрельбой в трамвае в Утрехте.

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