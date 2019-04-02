На улице в нидерландском Зейсте найдено взрывное устройство
- Reuters
Отмечается, что инцидент произошёл у кафе Nieuw Zeist.
UPDATE: De EOD heeft het gevonden explosief in Zeist onschadelijk gemaakt. LEES MEER --> https://t.co/SpzWoYE0Lw— Hart van Nederland (@HartvNL) 2 апреля 2019 г.
Как сообщила полиция, взрывное устройство обезврежено.
EOD heeft explosief onschadelijk gemaakt. Egelinglaan is nog gedeeltelijk afgesloten voor forensisch onderzoek. #Zeist.— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 2 апреля 2019 г.
В настоящее время улица частично перекрыта в связи с проведением следственных действий.
Ранее сообщалось, что мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе в трамвае в нидерландском городе Утрехт, признал свою вину.
В результате стрельбы в трамвае в Утрехте погибли три человека, ещё пятеро были госпитализированы.