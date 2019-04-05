Депутат бундестага призвал распустить НАТО

Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».

По его мнению, «НАТО не просто устарело: сегодня альянс представляет серьёзную угрозу для мировой безопасности».

В своей статье он заявляет, что 70-летие альянса — это «не повод для праздника, а скорее возможность наконец-то одуматься, пока ещё не стало слишком поздно».

Ной считает, что НАТО ведёт активное наращивание вооружения и раз за разом идёт на новое противостояние, потому что опасается потерять своё «господствующее идеологическое и экономическое положение».

«Этому необходимо положить конец. Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России», — добавил политик.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее депутат парламента Германии Юрген Триттин заявил, что «безопасность в Европе возможна только с Россией».