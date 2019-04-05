Депутат бундестага призвал распустить НАТО
По его мнению, «НАТО не просто устарело: сегодня альянс представляет серьёзную угрозу для мировой безопасности».
В своей статье он заявляет, что 70-летие альянса — это «не повод для праздника, а скорее возможность наконец-то одуматься, пока ещё не стало слишком поздно».
Ной считает, что НАТО ведёт активное наращивание вооружения и раз за разом идёт на новое противостояние, потому что опасается потерять своё «господствующее идеологическое и экономическое положение».
«Этому необходимо положить конец. Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России», — добавил политик.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее депутат парламента Германии Юрген Триттин заявил, что «безопасность в Европе возможна только с Россией».