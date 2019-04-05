Замгоссекретаря США встретился с главами МИД стран Вишеградской группы

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Первый замгоссекретаря Соединённых Штатов Джон Салливан провёл встречу с главами МИД Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что стороны «обсудили важность продолжения сотрудничества США с Вишеградской группой в секторах безопасности и обороны, в области энергетической безопасности, а также в борьбе с пагубным влиянием России и Китая в регионе».

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

Отмечалось, что стоимость проекта оценивается в $260 млн.

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