Замгоссекретаря США встретился с главами МИД стран Вишеградской группы

Первый замгоссекретаря Соединённых Штатов Джон Салливан провёл встречу с главами МИД Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что стороны «обсудили важность продолжения сотрудничества США с Вишеградской группой в секторах безопасности и обороны, в области энергетической безопасности, а также в борьбе с пагубным влиянием России и Китая в регионе».

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

Отмечалось, что стоимость проекта оценивается в $260 млн.