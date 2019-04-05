Замгоссекретаря США встретился с главами МИД стран Вишеградской группы
Отмечается, что стороны «обсудили важность продолжения сотрудничества США с Вишеградской группой в секторах безопасности и обороны, в области энергетической безопасности, а также в борьбе с пагубным влиянием России и Китая в регионе».
Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Отмечалось, что стоимость проекта оценивается в $260 млн.