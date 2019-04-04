В МИД Турции заявили, что покупка С-400 не угрожает США и НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО, так как системы будут находиться под турецким контролем.

«Сделка по С-400 закончена, мы всем это говорим, и США в том числе: ни для вас, ни для НАТО никакого риска не будет. Комплексы будут под нашим контролем. Если у вас есть вопросы, давайте создадим техническую комиссию», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу.

При этом он назвал вынужденным решение Турции купить ЗРК у России, так как Анкара не смогла его купить подобные комплексы у сотрудников по НАТО.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.