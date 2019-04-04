Помпео: США и Турция смогут преодолеть нынешние противоречия

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Турция сумеют урегулировать нынешние противоречия.

«Переговоры между нами продолжаются. Думаю, турецкое правительство совершенно чётко понимает американскую позицию. У США и Турции есть отличные возможности тесным образом работать вместе... Я совершенно уверен, что мы найдём путь вперёд», — приводит ТАСС слова Помпео.

Госсекретарь отметил, что у него состоялся «хороший» разговор в главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.