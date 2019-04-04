Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
  • РИА Новости

Как отметила дипломат, заявление «даже не столько неуместное, оно просто глупое». Она подчеркнула, что норвежский народ «высоко оценил вклад Красной армии и руководства Советского Союза в дело освобождения этой страны».

«Я думаю, что они все ещё дурно образованы, я думаю, что в этом ещё проблема. Это, кстати говоря, большой миф о качестве западного образования. Мы это видим сейчас на примере Британии, да и вообще многие западные политики они отличаются абсурдными, глупыми заявлениями, которые не имеют никакой привязки к фактологии», — сказала Захарова в ходе брифинга.  

Она добавила, что Красная армия «освободила северный регион Норвегии — Восточный Финнмарк — от фашистских захватчиков».

Захарова заявила, что при этом Столтенберг в своей речи в конгрессе США не вспомнил об американском президенте Билле Клинтоне и бывшем генсеке НАТО Хавьере Солано, которые руководили бомбардировками Югославии, а также о «роли НАТО» в Ливии.

«Про Буша, про Ирак, про сотни тысяч погибших в Ираке я уже сегодня сказала… Про Буша тоже ничего господин Столтенберг не сказал, ни одного слова, а надо было бы. Я это всё списываю на дурное образование», — заключила она.

Столтенберг, выступая в конгрессе США, заявил, что «у свободы есть враги», которых необходимо сдерживать.

Он отметил, что «Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя победить диалогом».  

Позднее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали его слова

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить