В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
  • РИА Новости

«В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — приводит РИА Новости слова замминистра иностранных дел России Александра Грушко.

Ранее Столтенберг во время выступления в конгрессе США поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ.

Как отмечал генсек НАТО, «у свободы есть враги», которых необходимо сдерживать.

Он указал, что «Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя победить диалогом».  

Он предупредил, что «будущие враги свободы» вновь могут выбрать насилие.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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