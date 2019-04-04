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Зюганов прокомментировал слова генсека НАТО о Сталине и Гитлере

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Зюганов прокомментировал слова генсека НАТО о Сталине и Гитлере
  • РИА Новости

«Так могут выступать только провокаторы, которые забыли историю. Господин Столтенберг, видимо, забыл, что его страна сотрудничала с Гитлером и помогала душить и Европу, и Советский Союз», — цитирует РИА Новости Зюганова.

По его словам, Сталин «вытащил страну из небытия», построил с народом за десять лет «семь тысяч лучших заводов».

«Полуграмотная страна 1941 год встретила самой образованной, с самыми храбрыми солдатами и командирами, лучшим станочным парком в мире», — добавил он.

Лидер КПРФ считает, что «у Сталина им придётся учиться».

Столтенберг, выступая в конгрессе США, заявил, что «у свободы есть враги», которых необходимо сдерживать.

Он указал, что «Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя победить диалогом».  

В МИД России также прокомментировали слова генсека НАТО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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