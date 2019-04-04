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Эксперт оценил заявление польского генерала о ядерном ударе по России

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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Nation News прокомментировал RT заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил возможности ядерного удара по России в случае «агрессии» с её стороны.
Эксперт оценил заявление польского генерала о ядерном ударе по России
  • ©pixabay.com

«Учитывая количество запаса ядерного оружия в России и в Америке, никто его применять не собирается. Между риторикой и физическими действиями есть огромная разница. Мы видим, что риторика этого польского генерала — русофобская и милитаристская», — сказал эксперт.

По его словам, бояться таких угроз не стоит.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак не исключил возможности ядерного удара по России в случае нападения.

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