ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности
- Reuters
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном пресс-службой Совета Евросоюза.
Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on the decision to lift @jguaido 's parliamentary immunity in #Venezuela:— EU Council Press (@EUCouncilPress) 4 апреля 2019 г.
> The EU rejects the decision, a serious violation of the Venezuelan Constitution, the rule of law & separation of powershttps://t.co/b03dejlisT
«ЕС отвергает решение непризнанного Национального собрания об отмене парламентского иммунитета Хуана Гуаидо», — говорится в документе.
Как указывается, это решение представляет собой «серьёзное нарушение» Конституции Венесуэлы, а также верховенства закона и разделения властей, поскольку единственным органом, уполномоченным отменять иммунитет членов парламента, является Национальная ассамблея.
«Эти действия подрывают политический выход из кризиса и ведут к дальнейшей поляризации и эскалации напряжённости в стране», — добавила дипломат.
Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение уголовного расследования в отношении Хуана Гуаидо.
Указывалось, что было принято решение лишить его депутатской неприкосновенности.
29 марта в ЕС осудили действия властей Венесуэлы, запретивших Гуаидо занимать госпосты в течение 15 лет.