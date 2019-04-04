ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности

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Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.
ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном пресс-службой Совета Евросоюза.

«ЕС отвергает решение непризнанного Национального собрания об отмене парламентского иммунитета Хуана Гуаидо», — говорится в документе.

Как указывается, это решение представляет собой «серьёзное нарушение» Конституции Венесуэлы, а также верховенства закона и разделения властей, поскольку единственным органом, уполномоченным отменять иммунитет членов парламента, является Национальная ассамблея.

«Эти действия подрывают политический выход из кризиса и ведут к дальнейшей поляризации и эскалации напряжённости в стране», — добавила дипломат.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение уголовного расследования в отношении Хуана Гуаидо.

Указывалось, что было принято решение лишить его депутатской неприкосновенности

29 марта в ЕС осудили действия властей Венесуэлы, запретивших Гуаидо занимать госпосты в течение 15 лет.

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