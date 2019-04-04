ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности

Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном пресс-службой Совета Евросоюза.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on the decision to lift @jguaido 's parliamentary immunity in #Venezuela:



> The EU rejects the decision, a serious violation of the Venezuelan Constitution, the rule of law & separation of powershttps://t.co/b03dejlisT — EU Council Press (@EUCouncilPress) 4 апреля 2019 г.

«ЕС отвергает решение непризнанного Национального собрания об отмене парламентского иммунитета Хуана Гуаидо», — говорится в документе.

Как указывается, это решение представляет собой «серьёзное нарушение» Конституции Венесуэлы, а также верховенства закона и разделения властей, поскольку единственным органом, уполномоченным отменять иммунитет членов парламента, является Национальная ассамблея.

«Эти действия подрывают политический выход из кризиса и ведут к дальнейшей поляризации и эскалации напряжённости в стране», — добавила дипломат.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение уголовного расследования в отношении Хуана Гуаидо.

Указывалось, что было принято решение лишить его депутатской неприкосновенности.

29 марта в ЕС осудили действия властей Венесуэлы, запретивших Гуаидо занимать госпосты в течение 15 лет.