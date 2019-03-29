В ЕС осудили запрет Гуаидо занимать госпосты в Венесуэле

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Европейский союз осуждает действия властей Венесуэлы, которые запретили лидеру Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо занимать государственные должности в стране в течение 15 лет.

«Такое политически мотивированное решение без соблюдения надлежащей правовой процедуры является ещё одной демонстрацией произвола судебных процедур в стране», — говорится в опубликованном совместном заявлении Международной контактной группы по Венесуэле.

Отмечается, что подобные действия властей Венесуэлы «подрывают» усилия по поддержке мирного урегулирования кризиса в стране.

В ЕС призвали соблюдать права всех членов Национальной ассамблеи.

Ранее Госдепартамент назвал «смешным и нелепым» данное решение властей Боливарианской Республики.

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