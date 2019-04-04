В Еврокомиссии призвали Мэй и Корбина перестать думать только о партийных интересах

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал правительство и оппозицию в Великобритании достигнуть единства по вопросу брексита.

«Я надеюсь, что оба председателя важнейших партий (консерватор Тереза Мэй и лейборист Джереми Корбин. — RT) немедленно будут учитывать национальные интересы и перестанут думать только о партийных интересах», — сказал он в ходе интервью Welt.

Тиммерманc подчеркнул, что переговоры ЕС и Великобритании о брексите не могут длиться «бесконечно».

«Мы не можем бесконечно так действовать на переговорах по брекситу и постоянно продлевать их на пару недель», — уточнил он.

Ранее британский премьер Тереза Мэй и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы брексита.

Также Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода Великобритании из состава Европейского союза.