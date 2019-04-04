В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года,

«Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно», — цитирует ТАСС Альварардо.

По его словам, в связи с санкциями «оказалась заблокирована» часть закупок лекарств, потому что венесуэльское правительство не могло перевести деньги для их оплаты.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро на мероприятии, посвящённом перезапуску программы по развитию фармацевтической промышленности, обвинил правительство американского президента Дональда Трампа в краже $5 млрд у Венесуэлы для производства лекарств.

Также член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.